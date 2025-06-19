السلطات الفرنسية عيّنت سفيرا جديدا في إيران

أعلنت الجريدة الرسمية الفرنسية، أن "​فرنسا​ عيّنت بيار كوشار سفيرا لها في إيران، بعد حوالى أسبوع من بدء الحرب بين إسرائيل وإيران".

ويتولى الدبلوماسي الذي كان يعمل في بلغراد منذ تشرين الثاني 2021، مهامه في طهران وسيعمل على قضية المواطنين الموقوفين في إيران التي تلقي بثقلها على العلاقات الفرنسية الإيرانية منذ ثلاث سنوات، بحسب الجريدة

وآخر فرنسيين محتجزين رسميا في إيران هما الأستاذة الجامعية سيسيل كولر وشريك حياتها جاك باري اللذان أوقفا في أيار 2022 بتهمة "التجسس".