الخارجية الفرنسية تدعو رعاياها الراغبين بمغادرة إيران التوجه إلى أرمينيا أو تركيا

أشار وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، الى أن "الرعايا الفرنسيين الراغبين بمغادرة إيران يمكنهم المرور عبر أرمينيا وتركيا من دون تأشيرة دخول". وأوضح بارو، أنه "من جهة أخرى أن الراغبين بمغادرة إسرائيل يمكنهم الوصول برا إلى الأردن ومصر حيث ستنقلهم حافلات إلى المطارات"، مشيرا أنه "سيتم تخصيص طائرة لهذا الغرض من العاصمة الأردنية عمان في نهاية الأسبوع الحالي". سفا/غ ر/ح س

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