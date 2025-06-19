قرقاش: الحكمة والمسؤولية تقتضيان وقف الحرب بين إسرائيل وإيران فورًا

أكّد المستشار الدّبلوماسي لرئيس الإمارات أنور قرقاش، أنّ "الهجوم الإسرائيلي على إيران والحرب الدّائرة بينهما، لحظة فارقة تحمل في طيّاتها تداعيات عميقة على البلدين والمنطقة بأسرها".
وشدّد في تصريح، على أنّ "الحكمة والمسؤوليّة تقتضيان وقف الحرب فورًا، والانخراط في معالجة القضايا المصيريّة عبر التّفاوض، فهكذا تُعلِّمنا تجارب المنطقة وتاريخ حروبها".
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