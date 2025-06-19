الرئاسة الروسية: بوتين وشي يدعوان إلى حل دبلوماسي للنزاع بين إسرائيل وإيران

أعلنت الرئاسة الروسية "​الكرملين​"، أن "الرئيس الصيني شي جيبينغ والروسي فلاديمير بوتين يدعوان إلى حل دبلوماسي للنزاع بين إسرائيل وإيران". كذلك أعلن الكرملين، أن "بوتين سيزور الصين اعتبارا من 31 آب".

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