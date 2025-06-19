بن غفير: لن نسمح لقناة "الجزيرة" بأن تبث من إسرئيل وهي تشكل خطرا على أمننا

اشار وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير خلال تواجده في بئر السبع، الى أننا "لن نسمح ل​قناة الجزيرة​ بأن تبث من إسرئيل وهي تشكل خطرا على أمننا"، داعيا لـ"إبلاغ الشرطة عن أي شخص يتابع قناة الجزيرة".

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