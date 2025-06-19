ترامب: باول هو الأسوأ يكلّف أميركا مليارات الدولارات

اشار الرئيس الاميركي دونالد ​ترامب​ في منشور، الى أن "قد فات الأوان، رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول هو الأسوأ، أحمق حقيقي يكلّف أميركا مليارات الدولارات".

وكان منشور ترامب على مقال حول دعوة رئيس فريدي ماك (OTC:FMCC) و فاني ماي (OTC:FNMA) بيل بولت لباول بالتنحي إذا لم يخفض أسعار الفائدة، وهو موقف يتماشى مع موقف ترامب.

ودعا ترامب باول مراراً لخفض أسعار الفائدة، وقد صعّد من انتقاداته لرئيس الفيدرالي قبل قرار الفيدرالي بشأن سعر الفائدة. وادعى ترامب أن عدم رغبة باول في خفض الأسعار من المرجح أن يضر بالاقتصاد.

كرر باول امس، إلى حد كبير موقف البنك المركزي الحذر بشأن خفض أسعار الفائدة في المستقبل، مشيراً إلى توقعات زيادة التضخم من الرسوم التجارية التي فرضها ترامب.