استطلاع رأي لـ"واشنطن بوست": 45% من الأميركيين يرفضون شن غارات أميركية على إيران

كشف استطلاع رأي لواشنطن بوست، أن "45% من الأميركيين يرفضون شن غارات أمريكية على إيران مقابل تأييد 25%".

وكان قد كشف مسؤولون أميركيّون اطّلعوا على تقارير استخباراتيّة، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركيّة، أنّ "إيران أعدّت صواريخ ومعدّات عسكريّة أخرى لشنّ ضربات على قواعد أميركيّة في الشرق الأوسط، في حال انضمّت الولايات المتحدة الأميركية إلى حرب إسرائيل ضدّها".

وذكرت الصّحيفة أنّ "الولايات المتّحدة أرسلت نحو ثلاثين طائرة للتزوّد بالوقود إلى أوروبا، يمكن استخدامها لمساعدة الطّائرات المقاتلة في حماية القواعد الأميركيّة، أو لتوسيع مدى القاذفات المشاركة في أي ضربة محتمَلة على المنشآت النّوويّة الإيرانيّة"، مشيرةً إلى أنّ "المخاوف تتزايد من حرب أوسع نطاقًا بين المسؤولين الأميركيّين، في ظلّ ضغط إسرائيل على البيت الأبيض للتّدخّل في صراعها مع إيران".

ولفت المسؤولون إلى أنّه "إذا انضمّت الولايات المتحدة إلى الحملة الإسرائيليّة وهاجمت فوردو، وهي منشأة نوويّة إيرانيّة رئيسيّة، فمن شبه المؤكّد أنّ جماعة "أنصار الله" المدعومة من إيران ستستأنف قصف السّفن في البحر الأحمر"، موضحين أنّ "الجماعات المسلّحة الموالية لإيران في العراق وسوريا ستحاول على الأرجح مهاجمة القواعد الأميركيّة هناك".

وركّز مسؤولون آخرون بحسب الصّحيفة، على أنّه "في حال وقوع هجوم، قد تبدأ إيران بزرع ألغام في مضيق هرمز، وهو تكتيك يهدف إلى حصار السّفن الحربيّة الأميركيّة في الخليج العربي".