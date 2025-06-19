الكرملين: إيران لم تطلب أي مساعدات عسكرية من روسيا والتدخل الأميركي المحتمل سيشكل دوامة تصعيد رهيبة

أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، أن "إيران لم تطلب أي مساعدات عسكرية من ​روسيا​ لكن دعم موسكو لطهران موجود بشكل عام، والتدخل الأميركي المحتمل في الصراع الإسرائيلي الإيراني سيشكل دوامة تصعيد رهيبة".

وشدد الكرملين، على أن "روسيا تحافظ على شراكتها مع إيران وعلاقات الثقة مع إسرائيل".