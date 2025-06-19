أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، أن "إيران لم تطلب أي مساعدات عسكرية من روسيا لكن دعم موسكو لطهران موجود بشكل عام، والتدخل الأميركي المحتمل في الصراع الإسرائيلي الإيراني سيشكل دوامة تصعيد رهيبة".
وشدد الكرملين، على أن "روسيا تحافظ على شراكتها مع إيران وعلاقات الثقة مع إسرائيل".
كانت هذه تفاصيل خبر الكرملين: إيران لم تطلب أي مساعدات عسكرية من روسيا والتدخل الأميركي المحتمل سيشكل دوامة تصعيد رهيبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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