أفاد رئيس وزراء إسرائيل السابق نفتالي بينت، بأن "إيران ستدفع ثمنا باهظا ويجب منعها من امتلاك أسلحة نووية".
ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن قائد شرطة المنطقة الجنوبية، أننا "نبحث عن مفقود في مستشفى سوروكا".
وكان قد أعلن الإسعاف الإسرائيلي، عن "ارتفاع عدد المصابين إلى 65 جراء الهجوم الإيراني على مناطق عدة في إسرائيل".
وكانت قد أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن "الرقابة العسكرية تحظر نشر معلومات عن مواقع إضافية تعرضت لأضرار بتل أبيب الكبرى".
هذا وافادت وسائل إعلام إسرائيلية، عن "ارتفاع عدد المصابين جراء الهجوم الإيراني إلى 50".
وكان قد افاد الإسعاف الإسرائيلي بـ"سقوط 30 مصابا جراء القصف الصاروخي الإيراني على تل أبيب الكبرى".
وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بـ"سقوط أحد الصواريخ الإيرانية على مبنى وسط مدينة تل أبيب وتسبب بدمار واسع".
كما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن "صاروخا إيرانيا أصاب مستشفى سوروكا في بئر السبع الذي يعمل على إسعاف الجنود المصابين في غزة، وأدى لانهيار مبنى فيه بالكامل".
وأفادت بسقوط صواريخ في 4 مواقع، 3 في غوش دان وواحد في الجنوب.
كانت هذه تفاصيل خبر نفتالي بينت: إيران ستدفع ثمنا باهظا ويجب منعها من امتلاك أسلحة نووية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.