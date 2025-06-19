الدفاع المدني في غزة: مقتل 18 فلسطينياً في قصف وغارات إسرائيلية منذ فجر اليوم

أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة، عن "مقتل 18 شخصا في قصف وغارات إسرائيلية منذ الفجر، بينهم 15 كانوا ينتظرون تسلم مساعدات غذائية في وسط القطاع".
وقال مدير الإمداد الطبي في الدفاع المدني محمد المغير لوكالة فرانس برس "لدينا 18 شهيدا بنيران الجيش الإسرائيلي مع استمرار القصف على قطاع غزة منذ فجر اليوم، 15 منهم من منتظري المساعدات" قرب محور نتساريم في وسط القطاع.
وأضاف أن "ثمانية من القتلى و60 جريحا نُقلوا إلى مستشفى العودة، وسبعة إلى مستشفى شهداء الأقصى، وكلاهما في وسط القطاع".
وأوضح أن "هؤلاء القتلى والجرحى أصيبوا جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي تجمعات للمواطنين من منتظري المساعدات قرب محور نتساريم".
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