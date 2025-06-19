معاون محافظ لرستان: إسقاط مسيّرة إسرائيلية من طراز "هرمس" في المحافظة

أعلن معاون الشّؤون الأمنيّة لمحافظ لرستان في إيران، أنّ "على إثر الاعتداءات المتكرّرة للكيان الصّهيوني البغيض، تمّ ​استهداف طائرة مسيّرة​ من طراز "هرمس" في أجواء لرستان، بصاروخ ميثاق، وذلك بجهود عناصر اللّواء الهجومي المتحرّك 284 التّابع للقيادة العملياتيّة للفرقة 84 في لرستان، وقد تم تدميرها بالكامل".

وأكّد في تصريح، أنّ "شبكة الدّفاع الجوّي في لرستان في حالة تأهّب قصوى، وتقوم برصد واستهداف أي تحرّك عدائي في الأجواء"، مشيرًا إلى أنّ "في الأيّام الماضية، تمّ إسقاط وتدمير العديد من الطّائرات الصّغيرة المسيّرة التّابعة لإسرائيل، من خلال عمليّات ناجحة للدّفاع الجوّي في لرستان".