اخبار العالم

الخارجية الإيرانية: غروسي جعل الوكالة الدولية للطاقة الذرية شريكة في الجريمة

0 نشر
0 تبليغ

الخارجية الإيرانية: غروسي جعل الوكالة الدولية للطاقة الذرية شريكة في الجريمة

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، أن "تصريحات ​غروسي​ بشأن عدم سعينا لامتلاك سلاح نووي متأخرة جدا، وتقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية متحيز واستخدمته إسرائيل ذريعة للعدوان علينا".

وشددت الخارجية الإيرانية، على أن "غروسي جعل الوكالة الدولية للطاقة الذرية شريكة في الجريمة".

كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الإيرانية: غروسي جعل الوكالة الدولية للطاقة الذرية شريكة في الجريمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا