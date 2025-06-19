الخارجية الإيرانية: غروسي جعل الوكالة الدولية للطاقة الذرية شريكة في الجريمة

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، أن "تصريحات ​غروسي​ بشأن عدم سعينا لامتلاك سلاح نووي متأخرة جدا، وتقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية متحيز واستخدمته إسرائيل ذريعة للعدوان علينا". وشددت الخارجية الإيرانية، على أن "غروسي جعل الوكالة الدولية للطاقة الذرية شريكة في الجريمة".

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