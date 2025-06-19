الخارجية الروسية حذرت واشنطن من أي تدخل عسكري ضد إيران: خطوة ذات عواقب سلبية لا يمكن توقعها

حذّرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الولايات المتحدة، من أي "​تدخل عسكري​ ضد إيران"، لافتةً الى أنه "سيكون خطوة خطرة للغاية ذات عواقب سلبية لا يمكن توقعها".

وأشارت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي في إطار "منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي" إلى أن "روسيا تخطر الولايات المتحدة بخطورة ومغبة التدخل في القتال ضد إيران"، مؤكدة أن "هذا التدخل محفوف بعواقب لا يمكن السيطرة عليها".

ولفتت زاخاروفا إلى أن "موسكو تعتبر هجمات إسرائيل على المنشآت النووية السلمية في إيران أمرا غير مقبول على الإطلاق".

وأضافت "هذه مغامرة إجرامية من جانب إسرائيل، تهدد الأمن الإقليمي والعالمي. ومحاولات تبريرها بادعاءات منع الانتشار النووي، هي ضرب من النفاق".

كما أعربت عن "قلق روسيا البالغ إزاء الهجمات الإسرائيلية ولاسيما على محطة (بوشهر) النووية التي يعمل فيها خبراء روس".

وتابعت "تدعو روسيا القيادة الإسرائيلية إلى وقف الغارات على المواقع النووية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتشكل جزءا من أنشطتها التفتيشية، وتعرب عن قلقها إزاء سلامة محطة بوشهر النووية التي يعمل فيها خبراء روس".