قاسم قصير لـ"النشرة": المواجهات الإسرائيلية الإيرانية لا تزال بمرحلة التصعيد واغتيال خامنئي أحد الاحتمالات

رأى الكاتب والمحلّل السّياسي ​قاسم قصير​، في حديث لـ"النشرة"، أنّ المواجهات الإسرائيليّة- الإيرانيّة لا تزال في مرحلة التّصعيد، معتبرًا أنّ اغتيال المرشد الأعلى للثّورة الإسلامية في إيران السيّد ​علي خامنئي​ أحد الاحتمالات الّتي من الممكن أن يذهب إليها الجانبَين الأميركي والإسرائيلي.

وردًّا على سؤال، شدّد على أنّ احتمال وقف العدوان على إيران والعودة إلى طاولات المفاوضات يبقى قائمًا في أي لحظة، في حال أرادت الولايات المتّحدة ذلك، أو شعرت أنّ ثمن الاستمرار في الحرب سيرتفع، مشيرًا إلى أنّ تل أبيب وواشنطن لم تصلا بعد إلى مرحلة الاقتناع بضرورة وقفها، بل هناك رهان على إمكانيّة كسر طهران.

وبالنّسبة إلى الموقف الأميركي، لفت قصير إلى أنّ هناك وجهتَي نظر في هذا المجال: الأولى تعتبر أنّه يجب أن تدخل الولايات المتّحدة الآن، بينما الثّانية ترى أنّ من الممكن إعطاء إسرائيل المزيد من الوقت، وبالتّالي لا حاجة لتدخل واشنطن في المرحلة الحاليّة، خصوصًا إذا ما كانت تل أبيب قادرة على إنجاز المهمّة.

ورداً على سؤال آخر، أكّد أنّ احتمال التدخّل الأميركي المباشر في الحرب كبير، لكنّه أوضح أنّ الأمور مفتوحة على السيناريوهات كافّة.