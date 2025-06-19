القاضي حلاوي أصدر مذكرة توقيف وجاهية بحق وزير الاقتصاد السابق أمين سلام

استجوب ​قاضي التحقيق​ الأول في بيروت بلال حلاوي، وزير الاقتصاد السابق ​أمين سلام​ في حضور وكيله المحامي سامر الحاج ووكيلة هيئة القضايا في وزارة العدل (التي تمثل الدولة اللبنانية كمدعية في الملفّ)، حول ادعاء النيابة العامة المالية ضدّه وضدّ آخرين بجرائم "اختلاس أموال عامة والتزوير والاثراء غير المشروع وابتزاز شركات التأمين".

وفي نهاية الجلسة أصدر حلاوي مذكرة توقيف وجاهية بحقّ سلام، الذي نقل إلى مكان توقيفه لدى شعبة المعلومات في المديرية العام لقوى الأمن الداخلي.

وحدد حلاوي يوم الاثنين المقبل، موعدا لاستجواب ثلاثة مدعى عليهم في القضية نفسها هم: كريم سلام شقيق الوزير أمين سلام ومستشار الأخير فادي تميم ونقيب خبراء المحاسبة في لبنان إيلي عبّود، علماً أن كريم سلام لا يزال موقوفاً منذ أكثر من شهرين بملفّ ابتزاز شركة "المشرق للتأمين" وبات ملفه أمام الهيئة الاتهامية في بيروت.