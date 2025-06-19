وزير الدفاع الإسرائيلي: خامنئي يريد تدمير إسرائيل ويجب ألا يظل على قيد الحياة

اشار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الى ان "مرشد الثورة الاسلامية في ايران، علي خامنئي يريد تدمير إسرائيل ويجب ألا يظل على قيد الحياة"، معتبرا أن "خامنئي مسؤول بشكل مباشر عن إطلاق الصواريخ على الجبهة الداخلية".
واضاف، "لا يجوز السماح بوجود شخص مثل خامنئي"، معتبرا أنه "لا يمكن السماح باستمرار وجود هدف تدمير إسرائيل".
واكد ان لا "مفاوضات مع المستبدين"، شاكرا "الولايات المتحدة على العون الذي تقدمه لنا".
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