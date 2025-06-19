أعلن مركز عمليّات طوارئ الصّحة العامّة التّابع لوزارة الصّحة العامّة، في بيان، "استشهاد الجريح الّذي كان قد أُصيب في الغارة الّتي شنّتها مسيّرة للعدو الإسرائيلي على درّاجة في بلدة ​كفرجوز​ قضاء النبطية، ما يرفع حصيلة الغارة إلى شهيدين".

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة: استشهاد جريح أُصيب بالغارة الإسرائيلية على دراجة في كفرجوز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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