أشار الموفد الأميركي توم برّاك، في حديث لـ"mtv"، الى أنه "اذا تدخل حزب الله في الحرب فهذا سيكون قراراً سيئاً جداً".
ولفت براك، الى أننا "نحمل رسالة في ظلّ الوضع المعقّد في العالم ونؤمن أنّه مع القيادة الجديدة ستبدأ عملية السلام والتحسن وملتزمون بمساعدة لبنان ولدينا أمل".
كانت هذه تفاصيل خبر توم برّاك: اذا تدخل حزب الله في الحرب فهذا سيكون قراراً سيئاً جداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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