توم برّاك: اذا تدخل حزب الله في الحرب فهذا سيكون قراراً سيئاً جداً

أشار الموفد الأميركي توم برّاك، في حديث لـ"mtv"، الى أنه "اذا تدخل ​حزب الله​ في الحرب فهذا سيكون قراراً سيئاً جداً".

ولفت براك، الى أننا "نحمل رسالة في ظلّ الوضع المعقّد في العالم ونؤمن أنّه مع القيادة الجديدة ستبدأ عملية السلام والتحسن وملتزمون بمساعدة لبنان ولدينا أمل".