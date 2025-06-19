بري التقى باراك: لإلزام إسرائيل بالانسحاب الفوري من الأراضي اللبنانية المحتلة ووقف خروقاتها

استقبل رئيس مجلس النّواب ​نبيه بري​ في عين التّينة، السّفير الأميركي في تركيا الموفد الخاص إلى سوريا ​توماس باراك​ والوفد المرافق، بحضور السّفيرة الأميركيّة لدى ​لبنان​ ليزا جونسون والمستشار الإعلامي لبري علي حمدان. وتناول اللّقاء الّذي استمرّ لأكثر من ساعة تطوّرات الأوضاع في لبنان والمنطقة، والمستجدّات السّياسيّة والميدانيّة.

وشكر برّي للولايات المتّحدة الأميركيّة دعمها للجيش اللّبناني "الّذي يطلع بدوره ويفي بالتزامات لبنان، إنفاذًا لإتفاق وقف إطلاق النّار، وانطلاقًا من تطبيق القرار الأممي 1701، الّذي دأبت إسرائيل ولا تزال على خرقه وعدم تطبيق اتفاق وقف النّار، لجهة الانسحاب من الأراضي اللّبنانيّة الّتي لا تزال تحتلّها؛ ووقف اعتداءاتها اليوميّة على لبنان".

وأكّد "أهميّة حضور ودور قوّات "اليونيفيل" العاملة في جنوب لبنان والتّمديد لها، لأهميّة دورها في تطبيق ​القرار 1701​ واتفاق وقف إطلاق النّار، وتعاونها مع ​الجيش اللبناني​ في هذا الإطار"، مشدّدًا على "الجهد الأميركي لإلزام إسرائيل بضرورة الوفاء بالتزاماتها بتطبيق بنود القرار 1701، والانسحاب الفوري من الأراضي اللّبنانيّة المحتلّة ووقف الخروقات، كمدخل أساسي لكي ينعم لبنان بالاستقرار ويشرع بورشة إعادة الإعمار".

كما التقى برّي السّفير التّونسي بوراوي الإمام، في زيارة وداعيّة بمناسبة انتهاء مهامه كسفير لبلاده لدى لبنان. وجرى خلال الزّيارة عرض لتطوّرات الأوضاع في لبنان والمنطقة، والعلاقات الثّنائيّة بين البلدين .

كما استقبل سفير لبنان الجديد الى حاضرة الفاتيكان فادي عساف.