"طيران الشرق الأوسط": إلغاء رحلاتنا إلى العراق غدًا وتقديم مواعيد إقلاع رحلات للأردن والخليج العربي

أعلنت شركة "​طيران الشرق الأوسط​"- الخطوط الجوّيّة اللّبنانيّة، في بيان، أنّ "نظرًا للظّروف الرّاهنة وما تفرضه من تغييرات في بعض المسارات الجوّيّة الّتي ينتج عنها زيادة مدّة الرّحلات، سيتمّ تقديم مواعيد إقلاع عدد من رحلاتنا المتوجّهة من بيروت إلى الأردن والخليج العربي، خلال الفترة الممتدّة من 20 حزيران ولغاية 23 حزيران 2025".

كما أشار في بيان ثان، إلى "إلغاء رحلاتها إلى العراق (بغداد والنجف) ليوم الجمعة 20 حزيران 2025، نظرًا لاستمرار إغلاق المجال الجوّي العراقي، وفق الجدول التّالي:

- من بيروت إلى بغداد، رقم الرّحلة ME320

- من بغداد إلى بيروت، رقم الرّحلة ME321

- من بيروت إلى بغداد، رقم الرّحلة ME322

- من بغداد إلى بيروت، رقم الرّحلة ME323

- من بيروت إلى النجف، رقم الرّحلة ME326

- من النجف إلى بيروت، رقم الرّحلة ME327".