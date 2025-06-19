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الإسعاف الإسرائيلي: ارتفاع عدد المصابين إلى 129جراء القصف الصاروخي الإيراني اليوم

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الإسعاف الإسرائيلي: ارتفاع عدد المصابين إلى 129جراء القصف الصاروخي الإيراني اليوم

اشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، نقلا عن الإسعاف الإسرائيلي، الى "ارتفاع عدد المصابين إلى 129جراء القصف الصاروخي ال​إيران​ي اليوم".

وكانت قد أفادت القناة 12 الإسرائيلية بـ"سقوط أحد الصواريخ الإيرانية على مبنى وسط مدينة تل أبيب وتسبب بدمار واسع".

كما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن "صاروخا إيرانيا أصاب مستشفى سوروكا في بئر السبع الذي يعمل على إسعاف الجنود المصابين في غزة، وأدى لانهيار مبنى فيه بالكامل".

وأفادت بسقوط صواريخ في 4 مواقع، 3 في غوش دان وواحد في الجنوب.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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