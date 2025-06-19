رئيس "روس أتوم": لم تسجل انبعاثات إشعاعية جراء استهداف إسرائيل للمنشآت النووية الإيرانية

اشار رئيس شركة روس أتوم الروسية الكسي ليكاتشيف، الى ان "لم تسجل انبعاثات إشعاعية جراء استهداف إسرائيل للمنشآت النووية الإيرانية"، لافتا الى أن "معظم المرافق العاملة في إيران لم تتضرر لأنها تقع على عمق كبير تحت الأرض".

واوضح انه "إذا استهدفت محطة بوشهر فسيكون الحادث مماثلا لتشيرنوبيل ولا يمكن السماح بذلك".

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن "العالم بات على شفا كارثة" بسبب الضربات الإسرائيلية اليومية على البنية التحتية النووية الإيرانية.

بدوره، دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المجتمع الدولي إلى "العمل على وقف الأعمال العدائية بين إيران وإسرائيل"، مؤكدًا أهمية الحفاظ على البرنامج النووي السلمي الإيراني، مع ضمان أمن إسرائيل.

وأضاف أنه ناقش هذه الملفات مع مسؤولين من الولايات المتحدة، وإسرائيل، وإيران، وأبلغهم بإمكانية "ضمان الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني".