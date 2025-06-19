"تسنيم": إسقاط طائرات مسيّرة إسرائيلية في كهريزك وباقرشهر وخراسان رضوي

ذكرت وكالة "تسنيم" للأنباء، أنّ "منظومة الدّفاع الجوّي في مصفاة ​طهران​ الواقعة في باقرشهر، إلى جانب منظومة الدّفاع في كهريزك، تمكّنتا من إسقاط عدد من الطائرات المسيّرة الإسرائيليّة المعادية في أجواء المنطقتَين، وذلك خلال ساعات الصّباح الأولى".

وأكّدت شبكة الدّفاع الجوّي في محافظة طهران "أنّها تقوم برصد تحرّكات الطّائرات الصّغيرة والمسيّرات الإسرائيليّة كافّة في المنطقة، وتتحرّك فورًا عند اختراق أي هدف معادٍ لأجواء طهران، حيث يتم تدميرها على الفور".

على صعيد متّصل، أعلن معاون الشّؤون الأمنيّة لمحافظ خراسان رضوي، أنّ "الدّفاع الجوّي في مشهد فعّل منظومته بعد رصد وتحديد الطّائرات الصّغيرة المسيّرة المعادية التّابعة لإسرائيل، وتمكّن خلال اشتباك ناجح من إسقاط جميع الطّائرات الصّغيرة المعادية".