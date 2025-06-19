الإذاعة الإسرائيلية: معلومات أولية عن سقوط بعض الصواريخ في مناطق وسط إسرائيل وجنوبها

افادت الإذاعة الإسرائيلية، عن "معلومات أولية عن سقوط بعض الصواريخ في مناطق وسط إسرائيل وجنوبها".

وكانت قد افادت وسائل إعلام إسرائيلية، عن "رصد إطلاق ما لا يقل عن 25 صاروخا على إسرائيل".

وأعلن الجيش الإسرائيلي "أنّنا رصدنا إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل، ومنظوماتنا الدّفاعيّة تعمل على اعتراض هذا التّهديد"، مشدّدًا على أنّه "على الإسرائيليّين دخول المناطق المحميّة فورًا، والبقاء فيها حتّى إشعار آخر. لن يُسمح بالخروج من المنطقة المحميّة إلّا بعد تلقّي تعليمات صريحة".