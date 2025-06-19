الخارجية الصينية: أجلينا أكثر من 1600 مواطن من إيران والمئات من إسرائيل

اشارت وزارة الخارجية الصينية، الى أننا "قلقون جدا من تصاعد الصراع بين إسرائبل وإيران"، مؤكدة أن "تصاعد المواجهة بين إيران وإسرائيل يؤثر سلبا على السلام والاستقرار الإقليميين".
واوضحت "اننا أجلينا أكثر من 1600 مواطن من إيران، كما أجلينا مئات المواطنين من إسرائيل".
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