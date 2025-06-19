الإسعاف الإسرائيلي: 30 مصابا بالقصف الإيراني على تل أبيب

أفاد الإسعاف الإسرائيلي بـ"سقوط 30 مصابا جراء القصف الصاروخي الإيراني على تل أبيب الكبرى".
وكانت قد أفادت القناة 12 الإسرائيلية بـ"سقوط أحد الصواريخ الإيرانية على مبنى وسط مدينة تل أبيب وتسبب بدمار واسع".
كما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن "صاروخا إيرانيا أصاب مستشفى سوروكا في بئر السبع الذي يعمل على إسعاف الجنود المصابين في غزة، وأدى لانهيار مبنى فيه بالكامل".
وأفادت بسقوط صواريخ في 4 مواقع، 3 في غوش دان وواحد في الجنوب.
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