نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنهم "ليسوا متأكدين تماما من إمكانية انضمام الجيش الأميركي لهم للقيام بهجمات على ​إيران​". وأضافت المصادر ذاتها للصحيفة أن "انضمام الولايات المتحدة للهجوم على إيران قد يؤدي لتقصير أمد العمليات"٬ مشددة على أن "إسرائيل مستعدة لمواصلة مهاجمة إيران حتى مع عدم مشاركة الولايات المتحدة".

كانت هذه تفاصيل خبر يديعوت أحرونوت عن مسؤولين إسرائيليين: لسنا متأكدين من إمكانية انضمام الجيش الأميركي لنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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