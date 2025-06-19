السفارة الروسية في طهران: محطة بوشهر النووية في إيران تعمل بشكل طبيعي ولا تهديدات أمنية للخبراء الروس

اعلنت السفارة الروسية في طهران، أن "​محطة بوشهر النووية​ في إيران تعمل بشكل طبيعي ولا تهديدات أمنية للخبراء الروس".

وفي وقت سابق امس، اشار نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ميخائيل تشوداكوف، لوكالة "نوفوستي"، الى أن "أي ضربة على محطة بوشهر النووية في إيران قد تسبب تلوثا إشعاعيا أكبر بكثير من انفجار نووي، لأن المفاعل نفسه لا يمكن أن ينفجر".

أضاف: "أود أن أقول، بناء على خبرتي ومنطقي السليم، إنه لا توجد محطة نووية واحدة في العالم محمية من الحرب، وتستطيع الصواريخ الحديثة اختراق أحجام الاحتواء بسهولة".

واوضح ان "إذا أطلقت صواريخ على المفاعلات، فستلوث المنطقة، ولن يحدث انفجار نووي، وتستثنى الحوادث المتعلقة بالتفاعلات النووية من المشاريع، وكان آخرها في محطة تشيرنوبل للطاقة النووية في الاتحاد السوفيتي 1986. لذلك، لا يمكن لمحطة الطاقة النووية أن تنفجر كالقنبلة الذرية، ولكن من الممكن تدمير منطقتها ونشر التلوث في جميع أنحاء المنطقة. للأسف، سيكون التلوث هنا أكثر من التلوث الناتج عن انفجار نووي".