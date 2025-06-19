أعلنت مديريّة الأمن العام الأردنيّة، أنّه "وَردت صباح اليوم، عدّة بلاغات حول سقوط أجسام في عدد من محافظات الأردن، تمّ التّعامل معها جميعًا".
وأوضحت في بيان، أنّ "إحدى تلك البلاغات كانت في منطقة أبو نصير، إذ تمّ التّحرّك إلى المكان، وتبيّن عند الوصول سقوط مسيّرة بالقرب من محال تجاريّة، وتسبّبت بأضرار بإحدى المركبات، وفي مظلّة لانتظار الحافلات، بينما لم يتم تسجيل أية إصابات بالأرواح"، مشيرةً إلى أنّ "الأجهزة الأمنيّة والعسكريّة المختصّة باشرت التّعامل والتّحقيق في الحادثة".
كانت هذه تفاصيل خبر الأمن العام الأردني: سقوط مسيّرة بمنطقة أبو نصير وتضرر بمركبة ومظلة انتظار حافلات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.