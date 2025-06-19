الأمن العام الأردني: سقوط مسيّرة بمنطقة أبو نصير وتضرر بمركبة ومظلة انتظار حافلات

أعلنت مديريّة الأمن العام الأردنيّة، أنّه "وَردت صباح اليوم، عدّة بلاغات حول سقوط أجسام في عدد من محافظات الأردن، تمّ التّعامل معها جميعًا".

وأوضحت في بيان، أنّ "إحدى تلك البلاغات كانت في منطقة أبو نصير، إذ تمّ التّحرّك إلى المكان، وتبيّن عند الوصول سقوط مسيّرة بالقرب من محال تجاريّة، وتسبّبت بأضرار بإحدى المركبات، وفي مظلّة لانتظار الحافلات، بينما لم يتم تسجيل أية إصابات بالأرواح"، مشيرةً إلى أنّ "الأجهزة الأمنيّة والعسكريّة المختصّة باشرت التّعامل والتّحقيق في الحادثة".