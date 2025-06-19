افادت صحيفة "يسرائيل هيوم"، بأن "الصاروخ ال​إيران​ي أصاب مستشفى سوروكا بشكل مباشر". كما اشارت وسائل إعلام إسرائيلية الى "انهيار مبنى في بئر السبع في جنوب إسرائيل". في هذا السياق، اشارت القناة 12 الاسرائيلية، الى "سقوط أحد الصواريخ على مبنى وسط مدينة تل أبيب ودمار واسع"، : لافتة الى "بلاغات وخشية من وجود عالقين في منطقة تل أبيب الكبرى جراء القصف الإيراني".

كانت هذه تفاصيل خبر يسرائيل هيوم: الصاروخ الإيراني أصاب مستشفى سوروكا بشكل مباشر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.