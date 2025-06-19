"شينخوا": الصين تسمح للمستثمرين الأجانب المؤهلين بتداول خيارات الصناديق الاستثمارية المتداولة بالبورصة

أشارت وكالة الأنباء الصّينية "شينخوا"، إلى أنّ لجنة تنظيم الأوراق الماليّة الصّينيّة أعلنت أنّ ​الصين​ ستسمح للمستثمرين الأجانب المؤهّلين، بالمشاركة في تداول خيارات الصّناديق الاستثماريّة المتداولة في البورصة، اعتبارًا من 9 تشرين الأوّل من هذا العام، مع اقتصار التّداول على أغراض التحوّط فقط.

وذكرت اللّجنة، وهي أعلى هيئة تنظيميّة للأوراق الماليّة في البلاد، أنّ هذه الخطوة تهدف إلى توسيع نطاق الأصول القابلة للاستثمار للمستثمرين الأجانب المؤهّلين، وتمكين المستثمرين المؤسّسيين الأجانب، لا سيّما أولئك الّذين يركّزون على تخصيص أصول المحافظ، من الوصول إلى أدوات إدارة المخاطر الّتي تتوافق مع احتياجاتهم الاستثماريّة.

وأوضحت أنّ هذا من شأنه تعزيز استثمارات أكثر استقرارًا من قبل المستثمرين المؤسّسيين الأجانب، ودعم مشاركتهم طويلة الأجل في سوق الأسهم الصّينيّة من فئة "أيه".

ومنذ بداية هذا العام، خفّفت اللّجنة تدريجيًّا القيود المفروضة على وصول المستثمرين الأجانب المؤهّلين، إلى العقود الآجلة للسّلع المحليّة وخيارات السّلع وخيارات الصّناديق الاستثماريّة المتداولة.

واستشرافاً للمستقبل، أعلنت الهيئة التّنظيميّة أنّها ستنفّذ المزيد من الإجراءات الإصلاحيّة لتحسين نظام المستثمرين الأجانب المؤهّلين، وتبذل المزيد من الجهود لتعزيز الانفتاح المؤسّسي رفيع المستوى لسوق رأس المال في البلاد.