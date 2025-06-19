نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي: الهجوم على مستشفى سوروكا متعمد واجرامي

وصفت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي شارين هاسكل الهجوم على مستشفى سوروكا في جنوب إسرائيل بأنه "متعمد واجرامي" عقب هجمات صاروخية إيرانية صباح الخميس. واشارت الى ان "ايران ضربت للتو مستشفى سوروكا في بئر السبع بصاروخ باليستي. هذه ليست قاعدة عسكرية، بل مستشفى. هذا هو المركز الطبي الرئيسي لمنطقة النقب في إسرائيل بأكملها. متعمد. إجرامي. هدف مدني. على العالم أن يتحرك".

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