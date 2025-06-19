وسائل إعلام إسرائيلية: تقديرات بأن الحرب مع إيران ستكلف الاقتصاد الإسرائيلي نحو 28 مليار دولار

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن "تقديرات بأن الحرب مع إيران ستكلف الاقتصاد الإسرائيلي نحو 28 مليار دولار".

هذا وأفاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بأن "أذرع الإرهاب التابعة لإيران أطلقت صواريخ على مستشفى سوروكا وعلى السكان المدنيين وسط إسرائيل".

وكانت قد أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن "الرقابة العسكرية تحظر نشر معلومات عن مواقع إضافية تعرضت لأضرار بتل أبيب الكبرى".

هذا وافادت وسائل إعلام إسرائيلية، عن "ارتفاع عدد المصابين جراء الهجوم الإيراني إلى 50".

وكان قد افاد الإسعاف الإسرائيلي بـ"سقوط 30 مصابا جراء القصف الصاروخي ال​إيران​ي على تل أبيب الكبرى".

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بـ"سقوط أحد الصواريخ الإيرانية على مبنى وسط مدينة تل أبيب وتسبب بدمار واسع".

كما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن "صاروخا إيرانيا أصاب مستشفى سوروكا في بئر السبع الذي يعمل على إسعاف الجنود المصابين في غزة، وأدى لانهيار مبنى فيه بالكامل".

وأفادت بسقوط صواريخ في 4 مواقع، 3 في غوش دان وواحد في الجنوب.