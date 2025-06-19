انفجار صاروخ ستارشيب من سبايس اكس خلال تجارب في تكساس ولا جرحى

انفجر صاروخ ستارشيب التابع لشركة "سبايس إكس" المملوكة للملياردير إيلون ماسك، خلال تجارب روتينية في قاعدة ستاربيس في ولاية تكساس، من دون وقوع جرحى.
وأكدت "سبايس إكس"، أنّ "صاروخ ستارشيب الذي كان يجري تحضيره لإجراء اختبار عاشر له، تعرّض لخلل كبير وهو مثبّت على منصة اختبار في ستاربيس"، مضيفة أن "منطقة أمان كانت مفروظة حول الموقع طوال العملية وأن جميع الأفراد بآمان ولم يُصابوا بأذى".
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