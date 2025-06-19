تمديد إلغاء الرحلات الجوية الداخلية والدولية في إيران حتى الـ2 من بعد الظهر

أعلن المتحدّث باسم وزارة الطّرق وبناء المدن الإيرانيّة، تمديد إلغاء الرّحلات الجوّيّة الدّاخليّة والدّوليّة حتّى السّاعة الثّانية من بعد ظهر اليوم الخميس".

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