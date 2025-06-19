الإسعاف الإسرائيلي: تلقينا نداءات من أكثر من موقع سقطت فيها صواريخ أطلقت من إيران

ذكر الإسعاف الإسرائيلي "أنّنا تلقّينا نداءات من أكثر من موقع، سقطت فيها صواريخ أُطلقت من إيران".
وكان قد أعلن الجيش الإسرائيلي "أنّنا رصدنا إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل، ومنظوماتنا الدّفاعيّة تعمل على اعتراض هذا التّهديد".
بدورها، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأنّ "إيران أطلقت أكبر دفعة صواريخ خلال 48 ساعة، تضمّ نحو 20 إلى 30 صاروخًا، وسط معلومات أوّليّة عن سقوط بعض الصواريخ في مناطق وسط إسرائيل وجنوبها"، فيما أشارت القناة 12 الإسرائيليّة إلى "بلاغات أوّليّة عن إصابات مباشرة في تل أبيب الكبرى وأصوات انفجارات ضخمة".
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