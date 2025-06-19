وزير الدفاع الإسرائيلي: وجهت ونتانياهو الجيش لتصعيد الهجمات على أهداف استراتيجية تابعة للسلطة في إيران

اعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، انني "وجهت ورئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الجيش لتصعيد الهجمات على أهداف استراتيجية تابعة للسلطة في ​إيران​". واشار الى ان "هدف هجماتنا إزالة التهديدات عن إسرائيل وزعزعة النظام الإيراني"، مضيفا ان مرشد الثورة الاسلامية في ايران السيد علي خامنئي "سيحاسب واستهداف المستشفيات والمباني السكنية جرائم حرب".

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