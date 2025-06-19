عراقجي: لم ولن نسعى أبدًا لامتلاك أسلحة نووية وإيران ملتزمة بالدبلوماسية وستجعل المعتدي يندم

أكّد وزير الخارجيّة الإيرانيّة ​عباس عراقجي​ أنّ "كل العالم يجب أن يعلم الآن أنّ إيران لا تفعل سوى الدّفاع عن نفسها"، لافتًا إلى أنّه "حتّى في مواجهة أبشع أنواع العدوان على شعبنا، فإنّ إيران لم ترد حتّى الآن إلّا على النّظام الإسرائيلي، وليس أولئك الّذين يساعدونه ويدعمونه".

وركّز في تصريح، على أنّه "تمامًا كما صنع رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ هذه الحرب لتدمير الدّبلوماسيّة، ينبغي للعالم أن يكون يقظًا جدًّا حيال محاولات الكيان الإسرائيلي الفاشل لجرّ الآخرين إلى إنقاذه، وتوسيع رقعة النّيران إلى المنطقة وخارجها".

وشدّد عراقجي على أنّ "إيران أثبتت عمليًّا ما تعهّدت به دائمًا بشكل علني: لم ولن نسعى أبدًا لامتلاك أسلحة نوويّة. ولو كان الأمر خلاف ذلك، فما الّذي كان يمكن أن يكون ذريعةً أفضل من العدوان الحالي الّذي يشنّه النّظام الوحيد المسلّح نوويًّا في المنطقة، لتطوير مثل هذه الأسلحة اللاإنسانيّة؟".

وأعلن أنّ "إيران ستواصل ممارسة حقّها في الدّفاع عن النّفس بكلّ فخر وشجاعة، وسنجعل المعتدي يندم ويدفع ثمن خطائه الفادح"، مشيرًا إلى أنّه "باستثناء الكيان الإسرائيلي غير الشّرعي والإبادي والمُحتل، فإنّنا نواصل التزامنا بالدّبلوماسيّة. وكما في السّابق، نحن جادّون ونظرتنا استشرافيّة".