اعلنت القناة 12 الإسرائيلية، عن "سقوط 24 قتيلا و838 مصابا وإجلاء نحو 5 آلاف شخص من منازلهم جراء ​صواريخ إيران​"، مشيرة الى "إطلاق أكثر من 400 صاروخ سقط نحو 40 منها في مواقع مختلفة منذ بدء الحرب مع إيران".

كانت هذه تفاصيل خبر القناة 12 الإسرائيلية: 24 قتيلا و838 مصابا وإجلاء نحو 5 آلاف شخص من منازلهم جراء صواريخ إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.