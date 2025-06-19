الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق صواريخ من إيران ومنظوماتنا الدّفاعيّة تعمل على اعتراضها

أعلن الجيش ال​إسرائيل​ي "أنّنا رصدنا إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل، ومنظوماتنا الدّفاعيّة تعمل على اعتراض هذا التّهديد"، مشدّدًا على أنّه "على الإسرائيليّين دخول المناطق المحميّة فورًا، والبقاء فيها حتّى إشعار آخر. لن يُسمح بالخروج من المنطقة المحميّة إلّا بعد تلقّي تعليمات صريحة".

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