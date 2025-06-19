أشارت "وكالة الجمهوريّة الإسلاميّة للأنباء- إرنا"، تعليقًا على الرّشقة الصّاروخيّة الأخيرة الّتي أُطلقت من إيران باتجاه إسرائيل، إلى أنّ "الهدف الرّئيسي للهجوم، هو مقرّ القيادة والاستخبارات الكبير في الجيش الإسرائيلي (IDF C4I) ومعسكر الاستخبارات التّابع للجيش الإسرائيلي في مجمع غاف يام التّكنولوجي، المجاور لمستشفى سوروكا في بئر السبع".
ولفتت إلى أنّ "هذه المرافق تستضيف آلاف العسكريّين، أنظمة القيادة الرّقميّة، عمليّات السيبرانيّة، وأنظمة C4ISR التّابعة للجيش الإسرائيلي"، موضحةً أنّ "المستشفى تعرّض فقط لموجة الانفجار ولم تلحق به أضرار جسيمة، لكن البنية التحتيّة العسكريّة كانت هدفًا دقيقًا ومباشرًا".
كانت هذه تفاصيل خبر "إرنا": هدف الهجوم الصاروخي هو مقر قيادة واستخبارات للجيش الإسرائيلي بجوار مستشفى سوروكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.