"إرنا": هدف الهجوم الصاروخي هو مقر قيادة واستخبارات للجيش الإسرائيلي بجوار مستشفى سوروكا

أشارت "وكالة الجمهوريّة الإسلاميّة للأنباء- إرنا"، تعليقًا على الرّشقة الصّاروخيّة الأخيرة الّتي أُطلقت من ​إيران​ باتجاه إسرائيل، إلى أنّ "الهدف الرّئيسي للهجوم، هو مقرّ القيادة والاستخبارات الكبير في الجيش الإسرائيلي (IDF C4I) ومعسكر الاستخبارات التّابع للجيش الإسرائيلي في مجمع غاف يام التّكنولوجي، المجاور لمستشفى سوروكا في بئر السبع".

ولفتت إلى أنّ "هذه المرافق تستضيف آلاف العسكريّين، أنظمة القيادة الرّقميّة، عمليّات السيبرانيّة، وأنظمة C4ISR التّابعة للجيش الإسرائيلي"، موضحةً أنّ "المستشفى تعرّض فقط لموجة الانفجار ولم تلحق به أضرار جسيمة، لكن البنية التحتيّة العسكريّة كانت هدفًا دقيقًا ومباشرًا".