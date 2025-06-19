مستشفى سوروكا: اشتباه بتسرب مواد خطرة في أحد الطوابق جراء سقوط صاروخ عليه ويتم إخلاء الموقع

افادت مستشفى سوروكا، عن "اشتباه بتسرب مواد خطرة في أحد الطوابق جراء سقوط صاروخ عليه ويتم إخلاء الموقع"، مشيرة الى "أضرار واسعة في أقسام مختلفة من المستشفى نتيجة سقوط صاروخ بشكل مباشر".

ولفتت الى "إصابة أحد المباني بشكل مباشر جراء سقوط صاروخ".

وافاد الإسعاف الإسرائيلي بـ"سقوط 30 مصابا جراء القصف الصاروخي ال​إيران​ي على تل أبيب الكبرى".

وكانت قد أفادت القناة 12 الإسرائيلية بـ"سقوط أحد الصواريخ الإيرانية على مبنى وسط مدينة تل أبيب وتسبب بدمار واسع".

كما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن "صاروخا إيرانيا أصاب مستشفى سوروكا في بئر السبع الذي يعمل على إسعاف الجنود المصابين في غزة، وأدى لانهيار مبنى فيه بالكامل".

وأفادت بسقوط صواريخ في 4 مواقع، 3 في غوش دان وواحد في الجنوب.