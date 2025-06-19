الجيش الإسرائيلي زعم قتل قائد وحدة صواريخ مضادة للدروع في "حزب الله" بمنطقة النبطية

زعم المتحدث باسم ​الجيش الإسرائيلي​ أفيخاي أدرعي، بأن "الجيش الإسرائيلي قضى على قائد وحدة الصواريخ المضادة للدروع في مجمع شبعا في حزب الله ".

كذلك زعم أدرعي، أنه "خلال ساعات الليلة الماضية هاجم الجيش الإسرائيلي في منطقة النبطية في جنوب لبنان وقضى على محمد احمد خريس قائد وحدة الصواريخ المضادة للدروع في مجمع شبعا في حزب الله".

وذكر أنه "خلال الحرب دفع خريس بمخططات إطلاق صواريخ نحو إسرائيل شملت الهجوم نحو جبل روس في 26/4/2024 والذي أسفر عن مقتل شريف سواعد. كما واصل التخطيط لمخططات في جنوب لبنان بما شكل خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".