انقطاع للكهرباء والمياه في مرجعيون والأهالي يناشدون الجهات المعنية

يعاني أهالي بلدات وقرى قضاء مرجعيون من انقطاع تام في التيار الكهربائي والمياه منذ أيام عدة، في ظل تجاهل المعنيين، ما يضاعف معاناتهم مع بداية فصل الصيف حيث تزداد الحاجة إلى الكهرباء والمياه لأغراض التبريد والنظافة والاستهلاك اليومي.
وفي ظل هذه الأزمة، أُطلقت نداءات عاجلة إلى مؤسسة كهرباء لبنان ووزارة الطاقة والمياه ومؤسسة مياه لبنان الجنوبي، مطالبين بتحرك سريع لإعادة تشغيل الشبكات وضمان استمرارية التغذية بالمياه، بخاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتفاقم الأوضاع الحياتية في المنطقة.
وفي اتصال مع مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، أوضح المعنيون أن عملية ضخ المياه مرتبطة مباشرة بتوافر التيار الكهربائي، ما يعني أن غياب الكهرباء يؤدي تلقائيًا إلى توقف ضخ المياه، الأمر الذي يضاعف من حجم الأزمة.
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