أمن الدولة: توقيف تاجر أسلحة في عكار ومختار لقيامه بتهريب أشخاص وبضائع وشراء أسلحة

أعلنت ​المديرية العامة لأمن الدولة​- قسم الإعلام والتّوجيه والعلاقات العامّة، أنّ "بتاريخ 18/6/2025، وبناءً على معلومات توافرت لدى مديريّة عكّار الإقليميّة عن قيام المدعو (م. م.) بتخزين الأسلحة بهدف التّجارة، داهمت دوريّة من مديرية عكّار الإقليميّة- قسم التّحقيق والاستعلام منزله في بلدة الحيصه، حيث جرى توقيفه".

وأوضحت في بيان، أنّ "خلال التّحقيق معه، اعترف بتجارته بالأسلحة، كاشفًا أنّ مختار بلدة تلحميرة المدعو (ع. ب.) اشترى منه كميّة منها"، مشيرةً إلى أنّ "استنادًا إلى هذه المعطيات، أوقفت المديريّة المختار، الّذي أَقرّ خلال التّحقيق بقيامه بعمليّات تهريب أشخاص، بالإضافة إلى تهريب كميّات من الدّخان والأسمدة الزّراعيّة". ولفتت إلى أنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّ الموقوفَين، بناءً لإشارة القضاء المختص".