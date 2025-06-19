"طيران الشرق الأوسط": تسيير رحلات إضافية إلى باريس والقاهرة في 22 و25 الحالي

أعلنت شركة "طيران الشرق الأوسط"- الخطوط الجوّيّة اللّبنانيّة، في بيان، "تسيير رحلات إضافيّة إلى كل من باريس والقاهرة، وفق الآتي:
* رحلة إضافيّة من باريس وإليها يوم الأحد 22 حزيران 2025:
- من بيروت إلى باريس - توقيت الإقلاع: 07:00 - توقيت الوصول: 10:40 - رقم الرّحلة: ME1209
- من باريس إلى بيروت - توقيت الإقلاع: 11:40 - توقيت الوصول: 16:55 - رقم الرّحلة: ME1210
* رحلة إضافيّة من القاهرة وإليها يوم الأربعاء 25 حزيران 2025:
- من بيروت إلى القاهرة - توقيت الإقلاع: 10:45 - توقيت الوصول: 12:05 - رقم الرّحلة: ME1304
- من القاهرة إلى بيروت - توقيت الإقلاع: 13:05 - توقيت الوصول: 14:20 - رقم الرّحلة: ME1305
الرّحلات هي وفق التّوقيت المحلّي لكل مدينة".
وأشارت إلى أنّه "يمكن لجميع الرّكاب الحجز على متن هذه الرّحلات، مع إعطاء الأولويّة للرّكاب الّذين في حوزتهم تذاكر سفر غير مستخدَمة، ولم يتمكّنوا من السّفر في التّواريخ السّابقة"، داعيةً لمزيد من المعلومات "مراجعة مركز الإتصالات (MEA Call Center) على الأرقام التّالية:
- الخطّ الأرضي: 01629999
- الخطّان السّاخنان: 1320 و1330 من أي هاتف أرضي أو خلوي دون أية كلفة إضافيّة
- الخطوط الخلوية: 81477905 / 81477906 / 81477907 / 81477908
أو عبر البريد الالكتروني [email protected] أو موقع الشركة www.mea.com.lb".
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