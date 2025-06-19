الأرصاد الجوية: الطقس غدا قليل الغيوم اجمالا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة

اشارت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني الى ان "كتلا هوائية حارة نسبيا تسيطر على ​لبنان​ والحوض الشرقي للمتوسط يكون تاثيرها خاصة على المناطق الداخلية والجبال المتوسطة".

ولفتت الى ان "الطقس المتوقع في لبنان غدا الجمعة قليل الغيوم اجمالا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، ترتفع نسبة الرطوبة خاصة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر".

وذكرت أن "طقس السبت قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة بينما ترتفع بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل، يتشكل ضباب محلي على المرتفعات المتوسطة".

واضافت ان "طقس الأحد غائم جزئيا مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وارتفاع بنسبة الرطوبة حيث يتشكل ضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة أحياناً".