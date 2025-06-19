زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أنّ "الجيش هاجم أمس في منطقة باريش في جنوب لبنان، وقتل قائد المدفعيّة في قطاع اللّيطاني في "حزب الله" ياسين عبد المنعم عز الدين".
وادّعى في تصريح، أنّ "عز الدين دفع بمخطّطات إطلاق نار عديدة نحو إسرائيل، وتورّط في محاولات إعمار قوّات المدفعيّة لحزب الله"، مشيرًا إلى أنّ "الجيش سيواصل متابعة ومراقبة محاولات "حزب الله" لرفع الاستعداد لمهاجمة إسرائيل، تحت غطاء الحرب مع إيران".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي زعم قتل قائد المدفعية بقطاع اللّيطاني في "حزب الله" بغارة على باريش أمس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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