وزارة الصحة: شهيد وجريح بغارة إسرائيلية على دراجة في كفرجوز بعد منتصف الليل

أعلن مركز عمليّات طوارئ الصّحة العامّة التّابع لوزارة الصّحة العامّة، في بيان، أنّ "الغارة الّتي شنّتها مسيّرة للعدو الإسرائيلي على درّاجة في بلدة ​كفرجوز​ قضاء النبطية، أدّت إلى سقوط شهيد وإصابة مواطن بجروح".

وكانت قد شُنّت الغارة بعد منتصف اللّيل.