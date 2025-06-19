شكرا لقرائتكم خبر عن قانون الموارد المائية يوضح الفرق بين المنطقة المحظورة والمقيدة.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد القانون رقم 147 لسنة 2021 بشأن قانون الموارد المائية والرى الفرق بين المنطقة المحظورة والمنطقة المقيدة، وذلك كالتالي:

يقصد بالمنطقة الحظورة كما وردت في المادة الأولى من الباب الأول المعنى بالتعريفات:

هى المنطقة التى يحظر فيها إجراء أى أعمال أو منشآت وخلافه؛ إلا لأعمال النفع العام بعد موافقة الوزارة، وتحدد بالمنطقة الواقعة خارج خطى التهذيب حتى مسافة 30 مترًا عند القطاع العرضى لمجرى نهر النيل وجزره الدائمة، وفي حالة بحيرة ناصر حتى مسافة كيلو مترين من خط كنتور 182.00 وفي حالة منخفضات توشكى حتى مسافة 100 متر من خط كنتور 170.00وفي حالة مفيض توشكى حتى مسافة 100 متر من خط كنتور 182.00وفي حالة الحبس بين السد العالى وخزان أسوان حتى مسافة 100 متر خارج خط كنتور 123.00 وفي حالة القناطر الرئيسية على نهر النيل وفرعيه ، حتى مسافة 100 متر خارج خط التهذيب وبطول 500 متر أمام القنطرة و500 متر خلف القنطرة.

أما المنطقة المقيدة وفقا لنفس المادة في ذات القانون

فهى المنطقة غير المسموح فيها بإجراء أى أعمال أو أنشطة إلا بموافقة من الوزارة وهى المناطق الآتية :

1 – المنطقة الواقعة خارج خط التهذيب في المسافة بين 30 مترًا و80 مترًا عند القطاع العرضى لمجرى نهر النيل وجزره الدائمة .

2 – بحيرة ناصر من مسافة كيلو مترين من خط كنتور 182.00 من البرين حتى مسافة ثلاثة كيلو مترات من خط كنتور 182.00 من البرين .

3 – منخفضات توشكى من مسافة 100 متر حتى مسافة 200 متر من خط كنتور 170.00 من البرين .

4 – مفيض توشكى من مسافة 100 متر حتى مسافة 200 متر من خط كنتور 182.00 من البرين

5 – الحبس بين السد العالى وخزان أسوان من مسافة 100 متر حتى مسافة 200 متر خارج خط كنتور 123.00 من البرين .

6 – القناطر الرئيسية على نهر النيل وفرعيه ، في المسافة بين 100 متر و150 مترًا عند القطاع العرضى خارج خط التهذيب وبطول 500 متر أمام القنطرة و500 متر خلف القنطرة.

7 – بالنسبة للمجارى المائية لمسافة 20 مترًا خارج المنافع العامة كحد أقصى .

8 – منطقة الحظر للشواطئ البحرية بحسب الوارد بالمادتين "87 ، 88" من هذا القانون .

